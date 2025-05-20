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Сергей Кирьяков: в «Ростов» зайдут новые люди, которые будут строить всё под себя

Сергей Кирьяков: в «Ростов» зайдут новые люди, которые будут строить всё под себя
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков ожидает, что в «Ростове» произойдут перестановки в управлении.

«В «Ростове» будут изменения, как бы они это ни скрывали. Все об этом знают или догадываются. В клуб заходят новые люди, которые будут всё строить под себя. Не знаю, насколько у них это получится и насколько они будут соответствовать уровню — крепкий середняк, который может отбирать очки у топ-клубов. Всё будет зависеть от финансовых возможностей и работы менеджмента в плане усиления. Понятно, что многие уйдут. Время покажет, насколько всё это правильно и успешно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что после заключительной встречи сезона из «Ростова» уйдут: президент, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

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