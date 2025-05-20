Стала известна трансферная цель «Манчестер Сити» после отказа от покупки Вирца

«Манчестер Сити» намерен усилить интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Моргану Гиббс-Уайту после отказа от потенциальной сделки по покупке хавбека «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает talkSPORT.

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По информации источника, «горожане» отказались от идеи с приобретением Вирца из-за цены в £ 126 млн (€ 150 млн), которую на него установил леверкузенский клуб. «Манчестер Сити» видит в Гиббс-Уайте замену для Кевина Де Брёйне, который покинет команду по окончании сезона. Манкунианцы считают, что их шансы на подписание английского футболиста увеличатся, если «лесники» не квалифицируются в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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