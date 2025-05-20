«Он частенько был в тени, молчал». Кудичини — об игре с Павлюченко в «Тоттенхэме»

Бывший вратарь английского «Тоттенхэма» Карло Кудичини поделился воспоминаниями о совместном выступлении за клуб с экс-нападающим сборной России Романом Павлюченко.

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— Тяжело сказать, почему у Павлюченко не получилось большой карьеры в Англии. Но я помню, что он был отличным футболистом. Достаточно скромным, но это было понятно. Всё-таки он приехал из другой страны, немного мешал языковой барьер. Для него было непросто найти контакт с командой, а это иногда приводит к проблемам. Несмотря на все эти факты, он смог показать свои лучшие качества в Англии. Павлюченко был отличным завершителем атак. Однако ты можешь быть отличным футболистом, но всё равно не подойдёшь под игру в АПЛ. Где-то тебе не пойдёт стиль, в который играет твоя команда, где-то не найдёшь контакта с тренером.

— В России у Павлюченко было прозвище Спящий гигант. В «Тоттенхэме» было что-то похожее?

— Ого, не знал, что у него было такое прозвище! В «Тоттенхэме» ничего подобного вроде не было. Но я понимаю, почему его так могли называть. Во время матчей он частенько был в тени, молчал, но, как только появлялась возможность, он был там, где нужно, и забивал. Это было одно из из лучших качеств Павлюченко, — приводит слова Кудичини Legalbet.

Роман Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с августа 2008 года по февраль 2012-го. В английский клуб он перебрался из московского «Спартака» за € 17,4 млн. После ухода из «Тоттенхэма» форвард продолжил карьеру в столичном «Локомотиве». Всего на счету Павлюченко 78 матчей в АПЛ, в которых он забил 21 гол и восемь раз результативно ассистировал партнёрам.