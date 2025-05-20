Илья Абаев: хотелось бы, чтобы чемпион России сменился, но им может остаться «Зенит»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в преддверии матчей заключительного 30-го тура.

«Для «Динамо» «Краснодар» — очень хороший раздражитель, тем более динамовцы идут очень хорошо после смены тренера. «Быкам» будет непросто — «Динамо» на очень хорошем ходу. Также «Краснодар» будет под большим давлением, им нужна только победа. Хотелось бы, чтобы чемпион России сменился, но им может остаться «Зенит», — сказал Абаев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За тур до конца чемпионата России «Краснодар» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице. Чемпион страны пяти последних сезонов «Зенит» располагается на второй строчке с 63 очками. В заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо», а «Зенит» примет на своём поле «Ахмат». Все матчи тура пройдут в субботу, 24 мая.