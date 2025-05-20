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«Барселона» хочет продлить контракт с одним из лидеров обороны — Sport.es

«Барселона» хочет продлить контракт с одним из лидеров обороны — Sport.es
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«Барселона» работает над продлением контракта с центральным защитником Иньиго Мартинесом, заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят пролонгировать трудовое соглашение 34-летнего футболиста до 2027 года. В клубе отмечают лидерские качества Мартинеса, а также то, что по ходу нынешнего сезона он значительно улучшил взаимодействие с Пау Кубарси при игре в обороне. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также хочет, чтобы контракт Мартинеса был продлён.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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