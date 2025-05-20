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«Челси» может сделать предложение «Реалу» по Родриго с открытием трансферного окна — Goal

«Челси» может сделать предложение «Реалу» по Родриго с открытием трансферного окна — Goal
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«Челси» внимательно наблюдает за ситуацией с нападающим мадридского «Реала» Родриго Гоэсом и рассматривает возможность с его подписанием, как только откроется летнее трансферное окно (Испания — 1 июля, Англия — 12 июня. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает Goal.

По информации источника, на текущий момент лондонский клуб не начал официальных переговоров со «сливочными», однако связался с представителями 24-летнего игрока.

Ранее СМИ сообщали, что Родриго недоволен своей ролью в «Реале» и думает над уходом из «Королевского клуба».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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