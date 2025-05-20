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Булыкин раскритиковал Тикнизяна после слов о недовольстве игровым временем в «Локомотиве»

Булыкин раскритиковал Тикнизяна после слов о недовольстве игровым временем в «Локомотиве»
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, который после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) заявил, что хочет покинуть клуб и недоволен своей ролью в команде.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Конечно, у Тикнизяна накипело. Когда футболист не играет, он идёт разговаривать с руководством. Но самое последнее дело — выпускать всё в прессу. Честно говоря, очень непонятно, почему он так высказался. Ещё и себя опустил в этом интервью. Это смотрится некрасиво и непрофессионально. Я всегда за конструктивное решение вопросов, а не за какие-то истерики в прессе, которые ни к чему не приведут, а только понизят имидж как самого футболиста, так и команды.

Нужно находить варианты. А кричать в интервью: «Я говно» — неуважение к себе, болельщикам и клубу. Выглядит как какая-то истерика. У многих футболистов бывают ситуации, когда ничего не получается. Просто надо переходить в другой клуб. Но называть себя «говном» — это из какого-то трэш-шоу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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