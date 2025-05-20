Гуренко: если бы люди хотя бы день побыли в шкуре футболиста, они бы поняли Тикнизяна

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался в поддержку защитника железнодорожников Наира Тикнизяна после его слов о недовольстве своей ролью в команде и желании уйти из клуба летом.

«Тикнизян высказался от сердца, от души. Никого не оскорблял. Сделали какой-то бум из этого. Если бы люди хотя бы день побыли в шкуре футболиста, они бы его поняли. Видно, что Наиру небезразлична ни ситуация, ни клуб. Понятно, что переполняют эмоции, что чемпионат для «Локомотива» не задался. Но лучше уж так, чем быть безразличным», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Наир Тикнизян защищает цвета «Локомотива» с лета 2021 года. В текущем сезоне в активе игрока сборной Армении 33 игры за железнодорожников в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них Тикнизян отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.