Началась продажа билетов на Суперфинал КР «Ростов» — ЦСКА, самый дорогой — 12 тыс. рублей

Стартовала продажа билетов на Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — 18:00 мск.
Самый дорогой билет на матч между «Ростовом» и ЦСКА стоит 12 тыс. рублей, а самый дешёвый — 600 рублей.
На стадии финала Пути регионов соревнования жёлто-синие обыграли «Спартак» со счётом 2:1. В финале Пути РПЛ Кубка России по итогам двух матчей ЦСКА победил «Зенит» (2:2, пен. 4:3). Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале минувшего розыгрыша «Зенит» победил «Балтику» со счётом 2:1.
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