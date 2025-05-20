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Началась продажа билетов на Суперфинал КР «Ростов» — ЦСКА, самый дорогой — 12 тыс. рублей

Началась продажа билетов на Суперфинал КР «Ростов» — ЦСКА, самый дорогой — 12 тыс. рублей
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Стартовала продажа билетов на Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Самый дорогой билет на матч между «Ростовом» и ЦСКА стоит 12 тыс. рублей, а самый дешёвый — 600 рублей.

На стадии финала Пути регионов соревнования жёлто-синие обыграли «Спартак» со счётом 2:1. В финале Пути РПЛ Кубка России по итогам двух матчей ЦСКА победил «Зенит» (2:2, пен. 4:3). Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале минувшего розыгрыша «Зенит» победил «Балтику» со счётом 2:1.

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