«Динамо» — лидер 29-го тура РПЛ по ожидаемым голам, «Зенит» — по выигранным единоборствам

Московское «Динамо» стало лучшей командой 29-го тура Российской Премьер-Лиги по ожидаемым голам. Как сообщает телеграм-канал РУСТАТ, в матче с «Акроном» (2:1) показатель xG бело-голубых составил 3,38. В свою очередь, «Зенит», по данным источника, выиграл 112 единоборств в матче с «Ростовом» (1:0), что также является лучшим результатом в туре.

Лидеры 29-го тура РПЛ по некоторым статистическим показателям:

«Спартак» — скорость точных передач — 16,2;

«Акрон» — ТТД в чужой штрафной — 26;

«Динамо» Москва — xG — 3,38;

«Ахмат» — удачные обводки — 25;

«Зенит» — удачные единоборства — 112;

«Динамо» Москва, ЦСКА — удары в створ — 9;

«Факел» — перехваты — 71;

«Динамо» Махачкала — отборы — 26.