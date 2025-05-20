«Динамо» — лидер 29-го тура РПЛ по ожидаемым голам, «Зенит» — по выигранным единоборствам
Поделиться
Московское «Динамо» стало лучшей командой 29-го тура Российской Премьер-Лиги по ожидаемым голам. Как сообщает телеграм-канал РУСТАТ, в матче с «Акроном» (2:1) показатель xG бело-голубых составил 3,38. В свою очередь, «Зенит», по данным источника, выиграл 112 единоборств в матче с «Ростовом» (1:0), что также является лучшим результатом в туре.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16' 1:1 Галоян – 80' 2:1 Маухуб – 90+1'
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'
Лидеры 29-го тура РПЛ по некоторым статистическим показателям:
«Спартак» — скорость точных передач — 16,2;
«Акрон» — ТТД в чужой штрафной — 26;
«Динамо» Москва — xG — 3,38;
«Ахмат» — удачные обводки — 25;
«Зенит» — удачные единоборства — 112;
«Динамо» Москва, ЦСКА — удары в створ — 9;
«Факел» — перехваты — 71;
«Динамо» Махачкала — отборы — 26.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2025
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:26
-
18:14
-
18:02
-
17:59
-
17:59
-
17:50
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:28
-
17:15
-
17:14
-
17:04
-
17:00
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:22