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«Не открывай рот в адрес моей жены». Тикнизян — Сибскане, упомянувшему супругу игрока

«Не открывай рот в адрес моей жены». Тикнизян — Сибскане, упомянувшему супругу игрока
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на публикацию медиафутболиста Андрея Сибсканы, высказавшегося относительно слов 26-летнего игрока, что он чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из клуба. В частности, Сибскана написал, что защитник железнодорожников выдал лучший отрезок в карьере после расставания с бывшей женой, а также что его карьера начала «катиться под откос» после того, как он женился снова.

«Мой друг, ты можешь ворошить моё прошлое, говорить о моём настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», — написал Тикнизян в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, защитник высказался о своём положении в команде после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    
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