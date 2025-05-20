«Не открывай рот в адрес моей жены». Тикнизян — Сибскане, упомянувшему супругу игрока
Поделиться
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на публикацию медиафутболиста Андрея Сибсканы, высказавшегося относительно слов 26-летнего игрока, что он чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из клуба. В частности, Сибскана написал, что защитник железнодорожников выдал лучший отрезок в карьере после расставания с бывшей женой, а также что его карьера начала «катиться под откос» после того, как он женился снова.
«Мой друг, ты можешь ворошить моё прошлое, говорить о моём настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», — написал Тикнизян в своём аккаунте в социальной сети.
Напомним, защитник высказался о своём положении в команде после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10' 2:0 Воробьёв – 25' 2:1 Гуарирапа – 47' 2:2 Кисляк – 80'
Материалы по теме
«Золотая» эра «Локомотива»:
Комментарии
- 20 мая 2025
-
19:16
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:26
-
18:14
-
18:02
-
17:59
-
17:59
-
17:50
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:28
-
17:15
-
17:14
-
17:04
-
17:00
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:35