Кто победит в финале Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025?

31 мая в Мюнхене состоится матч финала Лиги чемпионов. За главный клубный трофей сразятся итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». «Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос, связанный с решающей игрой турнира.

«ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов в первый и единственный раз в 2020 году, когда в решающем матче уступил с минимальным счётом «Баварии» (0:1).

«Интер» шесть раз выходил в финалы Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), три из которых выиграл. В последний раз — в 2010 году. В 2023 году итальянская команда проиграла в решающем матче «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

Обслужит финальный матч Лиги чемпионов бригада арбитров румына Иштвана Ковача. Отметим, что ранее судья работал на матчах финала Лиги конференций в 2022 году и Лиги Европы в 2024 году.