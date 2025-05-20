В РФС подтвердили возможность проведения матча сборной России с Аргентиной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил информацию, что сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной, о чём ранее сообщали СМИ. Подчёркивалось, что рассматривается вариант с организацией этой игры в октябре.

«Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

В июне команда Валерия Карпина встретится с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня). В 2025 году сборная России провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

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