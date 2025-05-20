Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС подтвердили возможность проведения матча сборной России с Аргентиной

В РФС подтвердили возможность проведения матча сборной России с Аргентиной
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил информацию, что сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной, о чём ранее сообщали СМИ. Подчёркивалось, что рассматривается вариант с организацией этой игры в октябре.

«Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

В июне команда Валерия Карпина встретится с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня). В 2025 году сборная России провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Материалы по теме
Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в октябре — Эдуль

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android