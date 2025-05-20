Сразу три нападающих могут покинуть «Ливерпуль» летом — Плеттенберг

Чемпион Англии «Ливерпуль» в летнее трансферное окно может расстаться с тремя нападающими. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в X, интерес к уругвайскому форварду Дарвину Нуньесу проявляют клубы из Саудовской Аравии.

По данным источника, у «Ливерпуля» есть предложения и по двум другим нападающим. Так, летом команду могут покинуть португалец Диогу Жота и колумбиец Луис Диас. Сообщается, что в таком случае поиск нового форварда станет для «Ливерпуля» приоритетной целью.

У Луиса Диаса в текущем сезоне 49 матчей, 17 голов и восемь результативных передач, Дарвин Нуньес принял участие в 46 встречах, забил семь мячей и оформил семь ассистов. Диогу Жота появился на поле в 36 встречах, девять раз поразил ворота соперников и записал на свой счёт четыре голевые передачи.