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Президент «Барселоны» заверил, что клуб продлит контракт с претендентом на «Золотой мяч»

Президент «Барселоны» заверил, что клуб продлит контракт с претендентом на «Золотой мяч»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб пролонгирует трудовое соглашение с нападающим Рафиньей, заканчивающееся летом 2027 года.

«Новый контракт с Рафиньей будет подписан. У Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») хорошие отношения с Рафой. Игрок чувствует себя очень вовлечённым в проект. Мы достигнем соглашения, потому что хотим, чтобы он остался, как и сам футболист желает этого», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Многие спортивные издания называют 28-летнего нападающего одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

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