Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом России, «Краснодар» пока не готов

Андрей Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом России, «Краснодар» пока не готов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром» за тур до конца Российской Премьер-Лиги.

«Я буду гнуть свою линию — «Зенит» станет чемпионом России. Как бы ни сложился последний тур, думаю, «Зенит» выиграет чемпионство. По всем характеристикам они должны быть чемпионами. Клуб отмечает столетие, а состав и подбор игроков более мастеровитый, чем у «Краснодара». Здесь чисто психология. «Краснодар» пока не готов становиться чемпионом. Буду рад ошибаться, но я никогда не переобуваюсь. Если «Краснодар» выиграет, я буду очень за них рад», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца чемпионата России «Краснодар» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице. Чемпион страны шести последних сезонов «Зенит» располагается на второй строчке с 63 очками. В заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо», а «Зенит» примет на своём поле «Ахмат». Все матчи тура пройдут в субботу, 24 мая.

Материалы по теме
«Краснодар» терял чемпионство! Но помогла ошибка 20-летнего защитника. Видео
«Краснодар» терял чемпионство! Но помогла ошибка 20-летнего защитника. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android