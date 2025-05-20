Андрей Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом России, «Краснодар» пока не готов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром» за тур до конца Российской Премьер-Лиги.

«Я буду гнуть свою линию — «Зенит» станет чемпионом России. Как бы ни сложился последний тур, думаю, «Зенит» выиграет чемпионство. По всем характеристикам они должны быть чемпионами. Клуб отмечает столетие, а состав и подбор игроков более мастеровитый, чем у «Краснодара». Здесь чисто психология. «Краснодар» пока не готов становиться чемпионом. Буду рад ошибаться, но я никогда не переобуваюсь. Если «Краснодар» выиграет, я буду очень за них рад», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца чемпионата России «Краснодар» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице. Чемпион страны шести последних сезонов «Зенит» располагается на второй строчке с 63 очками. В заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо», а «Зенит» примет на своём поле «Ахмат». Все матчи тура пройдут в субботу, 24 мая.