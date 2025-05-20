Джейкобс: «Реал» может продать Родриго за € 100 млн, он интересен «Арсеналу» и «Ливерпулю»

Мадридский «Реал» может отпустить из клуба нападающего Родриго Гоэса грядущим летом за сумму в размере € 90-100 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к бразильскому футболисту проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», уведомленные о его стоимости. Однако ни один из этих клубов не делал «сливочным» предложения о переходе Родриго. Также ранее 24-летним вингером интересовался саудовский «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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