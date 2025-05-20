«Манчестер Сити» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 20 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 65 очков за 36 туров. «Борнмут» заработал 53 очка после 36 игр. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка за 37 игр.

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