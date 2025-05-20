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Игорь Семшов: новому руководству «Ростова» придётся попотеть

Игорь Семшов: новому руководству «Ростова» придётся попотеть
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможных перестановках в руководстве «Ростова» после окончания текущего сезона.

«Новое руководство в клубе — это часть футбола. Только время покажет, что ждёт «Ростов». Зависит от того, какую концепцию будут выстраивать новые руководители. Понятно, что у них есть пример сегодняшнего «Ростова», который боролся за высокие места. У команды хороший подбор футболистов. Футбольная аура «Ростова», который был крепким середняком, закрепилась. Новым руководителям нужно улучшить это, но точно не ухудшить. Придётся попотеть, потому что всё это стоит больших затрат — как моральных, так и физических. Надеюсь, они не захотят ухудшать свои достоинства в плане турнирного положения», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Накануне появилась информация, что после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

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