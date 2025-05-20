Экс-игрок «Реала» Хосе Кальехон завершает карьеру

Нападающий «Марбельи» Хосе Кальехон в ближайшее время завершит карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист является воспитанником мадридского «Реала», за эту команду он играл и на взрослом уровне. Помимо этого, игрок выступал за «Эспаньол», «Наполи», «Фиорентину», «Гранаду» и сборную Испании.

В течение карьеры Кальехон принял участие в 737 матчах, забил 152 гола и отдал 125 голевых передач. В составе «Королевского клуба» нападающий стал чемпионом Испании, а также взял Суперкубок страны. С неаполитанцами футболист дважды выиграл Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны.

За сборную Испании нападающий провёл пять матчей.