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«Такой звезде нельзя отказать». В «Ботафого» отреагировали на слухи об интересе к Роналду

«Такой звезде нельзя отказать». В «Ботафого» отреагировали на слухи об интересе к Роналду
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Главный тренер «Ботафого» Ренато Пайва ответил на вопрос о возможном интересе клуба к нападающему «Аль-Насру» Криштиану Роналду. Ранее СМИ сообщили, что неназванный клуб из Бразилии, участвующий в клубном чемпионате мира, хочет подписать 40-летнего форварда.

«Рождество только в декабре… Но если он приедет, то нельзя будет отказать такой звезде. Я ничего не знаю, просто отвечаю на вопрос. Но тренеры всегда хотят лучшего [для своей команды]. Роналду по-прежнему забивает много голов. Он был бы хорош в команде, создающей моменты», — приводит слова Пайвы ESPN.

На клубном чемпионате мира — 2025 сыграют следующие бразильские клубы: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и «Ботафого».

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