Аршавин объяснил, почему считает, что «Зенит» не любят за пределами Санкт-Петербурга

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос об отношении к сине-бело-голубым за пределами Санкт-Петербурга.
— Вы ощущаете всеобщую нелюбовь к «Зениту» за пределами Санкт-Петербурга?
— Конечно, вы нас не любите.
— Понимаете, почему?
— Вы устали от нас — мы на первом месте шесть лет.
— Думаете, это единственная причина?
— А какая ещё?
— Кто-то верит в админресурс. Кто-то так относится из-за дорогущих трансферов и количества легионеров.
— Так всегда будут говорить. В моё время так говорили про ЦСКА и «Спартак». Сейчас картина немножко изменилась, — приводит слова Аршавина Sport24.
Бывший нападающий выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.
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