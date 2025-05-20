Канищев: «Зенит» и «Краснодар» играют одинаково плохо, выступают не по-чемпионски

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о борьбе за чемпионство между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» за тур до конца Российской Премьер-Лиги.

«У «Краснодара» и «Зенита» свои задачи в последнем туре, которые абсолютно не пересекаются. Обе команды должны добавить. «Зениту» в сегодняшнем положении будет сложно с «Ахматом». У «Краснодара» тоже очень сложный соперник. Команды должны играть на победу. Здесь кому больше повезёт.

Если говорить честно, обе команды играют одинаково плохо. «Зенит» и «Краснодар» выступают не по-чемпионски. Если говорить о матче с «Ростовом», «Зенит» в первом тайме вообще играл с детским садом. Перспективные, но всё равно ещё неопытные ребята. Еле-еле вымучили один мяч. А во втором тайме игра вообще поменялась: было непонятно, кто вообще действующий чемпион — «Зенит» или «Ростов». Качество игры ростовчан приятно удивило, а «Зенит» выглядел очень блекло. «Краснодар» в той же степени мучался с «Оренбургом». Повторюсь, два претендента на первое место выглядят совершенно не по-чемпионски», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца чемпионата России «Краснодар» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице. Чемпион страны шести последних сезонов «Зенит» располагается на второй строчке с 63 очками. В заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо», а «Зенит» примет на своём поле «Ахмат». Все матчи тура пройдут в субботу, 24 мая.