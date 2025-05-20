Митрофанов: по товарищеским матчам сборной договорённости есть

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о будущих товарищеских матчах сборной России.

«Есть ли какая‑то информация по товарищеским матчам сборной? По товарищеским матчам вы нашу позицию знаете. Определённые договорённости есть, но процесс обсуждения ещё идёт. Есть ряд внутренних вопросов, касающихся мест проведения матчей. От этого тоже зависит возможность договориться с теми или иными странами. Думаю, после окончания нашего чемпионата будет какая‑то подвижка по осенним матчам, мы о чём‑то объявим.

Хотим ли играть дома? Речь идёт в основном про домашние матчи, но выбор места проведения матчей влияет на выбор соперников. Например, в ноябре из‑за погоды негде играть, кроме Сочи и крытого стадиона в Петербурге», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В рамках июньского сбора национальная команда России проведёт матчи с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).