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Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» показал новый логотип в честь 70-летия

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» показал новый логотип в честь 70-летия
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Клуб «Аль-Наср» из саудовской Про-Лиги, в составе которого выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, представил обновлённый логотип. Как сообщает пресс-служба команды, изменения приурочены к 70-летнему юбилею «Аль-Насра».

Круглую дату с момента основания команда отметит 24 октября. Клуб был основан в 1955 году.

Фото: alnassr.sa

Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне на счету португальца 33 гола и четыре результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии подопечные Стефано Пиоли занимают четвёртое место с 64 очками в 32 матчах.

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