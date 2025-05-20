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Файзуллаев извинился за результативную ошибку в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Файзуллаев извинился за результативную ошибку в матче ЦСКА с «Локомотивом»
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев принёс извинения болельщикам за результативную ошибку, допущенную им в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). На 25-й минуте футболист красно-синих сделал пас в штрафную, нападающий соперника Дмитрий Воробьёв перехватил его и забил гол.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Извиняюсь перед всеми болельщиками за мою ошибку при втором голе. Беру всю ответственность на себя и буду помогать команде в следующих матчах», — написал Файзуллаев в своём аккаунте в социальной сети.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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