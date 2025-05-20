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Игорь Семшов: Николич привил игрокам ЦСКА уверенность, что они могут горы свернуть

Игорь Семшов: Николич привил игрокам ЦСКА уверенность, что они могут горы свернуть
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от нынешнего уровня игры ЦСКА.

«Весной ЦСКА совсем другой по сравнению с осенью. Не зря команда поднялась с шестого на третье место и вышла в финал Кубка России. Теперь стоит задача остаться в РПЛ на текущей позиции и выиграть Кубок. Думаю, команда привыкла к требованиям Николича, а Марко привил что-то новое игрокам, сделал сбалансированный состав, а также вселил уверенность игрокам, что они могут горы свернуть», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За один тур до конца сезона ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (56 очков). В финале Кубка России армейцы 1 июня сыграют с «Ростовом».

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