Видео: Рафинья на коленях прополз через всё поле домашнего стадиона «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Рафинья прополз на коленях через всё поле домашнего стадиона «Барселоны» «Олимпик Льюис Компанис». Подобным способом бразильцы благодарят бога за помощь.

Рафинья на коленях прополз через всё поле стадиона «Барселоны»:

Нападающий преодолел на коленях поле стадиона «Брентфорда» в конце сезона-2021/2022 после того, как «Лидс Юнайтед», за который он выступал на тот момент, обыграл соперника со счётом 2:1, благодаря чему сохранил место в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Рафинья в составе сине-гранатовых выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании. Вингер принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами.