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«Я не клоун и никогда им не буду». Постекоглу — о финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

«Я не клоун и никогда им не буду». Постекоглу — о финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос, повлияет ли результат финала Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед» на итоговую оценку сезона для команды. Главный матч второго по значимости еврокубкового турнира состоится в среду, 21 мая.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я скажу вам одно: независимо от того, что произойдёт завтра, я не клоун и никогда им не буду», — заявил Постекоглу на предматчевой пресс-конференции.

В английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке после 37 проведённых матчей. У команды в активе 38 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место с 39 очками. Победитель финала ЛЕ получит прямую путёвку в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон.

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