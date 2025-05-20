«Я не клоун и никогда им не буду». Постекоглу — о финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос, повлияет ли результат финала Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед» на итоговую оценку сезона для команды. Главный матч второго по значимости еврокубкового турнира состоится в среду, 21 мая.

«Я скажу вам одно: независимо от того, что произойдёт завтра, я не клоун и никогда им не буду», — заявил Постекоглу на предматчевой пресс-конференции.

В английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке после 37 проведённых матчей. У команды в активе 38 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место с 39 очками. Победитель финала ЛЕ получит прямую путёвку в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон.