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«Динамо» интересуется защитником «Ростова» Ваханией

«Динамо» интересуется защитником «Ростова» Ваханией
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«Динамо» ведёт общение по трансферу защитника «Ростова» Ильи Вахании. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вахания находится в шорт-листе «Динамо» на усиление линии защиты грядущим летом. Также на защитника претендует «Зенит».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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