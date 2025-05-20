В возрасте 31 года умер игрок сборной Израиля Гади Кинда

Полузащитник сборной Израиля и клуба «Маккаби» Хайфа Гади Кинда умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает пресс-служба израильского клуба.

Согласно новостному порталу Srugim, футболист боролся с онкологическим заболеванием, две недели назад игрока госпитализировали.

На протяжении карьеры Кинда также выступал за «Ашдод», «Бейтар», «Спортинг Канзас-Сити» и сборную Израиля.

На клубном уровне футболист принял участие в 344 матчах, забил 41 гол и отдал 42 голевые передачи. За национальную команду Кинда отыграл в 10 матчах и забил два гола.

В составе «Ашдода» Кинда стал победителем Лиги Леумит сезона-2015/2016 (второй дивизион в системе чемпионатов Израиля. — Прим. «Чемпионата»).