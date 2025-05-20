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Александр Гришин считает, что «Динамо» проиграет «Краснодару» в последнем туре РПЛ

Александр Гришин считает, что «Динамо» проиграет «Краснодару» в последнем туре РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Динамо» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, как и все остальные игры тура, пройдёт в субботу, 24 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, ЦСКА займёт третье место в РПЛ, потому что «Динамо» в последнем туре проиграет «Краснодару». «Быки» сейчас отошли от своего футбола в атаку и полностью настроены на чемпионство. Думаю, при своих трибунах в последнем матче сезона «Краснодар» на 90 процентов выиграет у «Динамо», у которого есть проблемы в обороне. Мы их видели в игре с «Акроном». А у «Краснодара» в атаке играют Кордоба, Батчи, Сперцян, Кривцов — они забьют свои мячи. По всему сезону «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем «Зенит», — сказал Гришин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За тур до конца чемпионата России «Краснодар» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице. Чемпион страны шести последних сезонов «Зенит» располагается на второй строчке с 63 очками.

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