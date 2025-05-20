«Реал» может усилить состав полузащитником сборной Швеции — Marca

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику сборной Швеции и «Айнтрахта» Хуго Ларссону. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, скауты испанского гранда наблюдали за игрой хавбека на нескольких матчах франкфуртского клуба. В минувшем декабре «сливочные» уже проявляли интерес к Ларссону в декабре минувшего года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Ларссона с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

За сборную Швеции Ларссон сыграл восемь матчей.

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