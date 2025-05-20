Игрок «Кристал Пэлас» рассказал, о чём спросил Холанда перед незабитым пенальти «Ман Сити»

Защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос рассказал о своём диалоге с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом перед исполнением пенальти в ворота «орлов» в очном матче команд в финальном матче Кубка Англии (1:0). Изначально мяч в руки взял именно норвежский футболист, однако затем он отдал его нападающему «горожан» Омару Мармушу, который не реализовал 11-метровый удар.

«Я спросил его [Холанда], почему он не бьёт с пенальти, ведь он лучший бомбардир команды. Он ответил, что его товарищ по команде [Мармуш] тоже хорошо бьёт с «точки». После этого я сказал ему: «Если ты не будешь бить с пенальти, то он промахнётся». И он промахнулся», — сказал Муньос в интервью 10sports.

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