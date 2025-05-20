РПЛ опубликовала список из семи лучших игроков 29-го тура

Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале опубликовала список, состоящий из семи лучших футболистов 29-го тура по ряду статистических показателей.

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин — три сейва в матче с ЦСКА (2:2).

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи — девять отборов в матче с «Ахматом» (1:1).

Защитник «Краснодара» Витор Тормена — 17 перехватов в матче с «Оренбургом» (2:1);

Нападающий «Зенита» Педро — 10 обводок в матче с «Ростовом» (1:0).

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев — четыре удара в створ в матче с «Акроном» (2:1).

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на нём совершено шесть фолов в матче с «Оренбургом» (2:1).