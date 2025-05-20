РПЛ опубликовала список из семи лучших игроков 29-го тура
Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале опубликовала список, состоящий из семи лучших футболистов 29-го тура по ряду статистических показателей.
- Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин — три сейва в матче с ЦСКА (2:2).
- Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи — девять отборов в матче с «Ахматом» (1:1).
- Защитник «Краснодара» Витор Тормена — 17 перехватов в матче с «Оренбургом» (2:1);
- Нападающий «Зенита» Педро — 10 обводок в матче с «Ростовом» (1:0).
- Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев — четыре удара в створ в матче с «Акроном» (2:1).
- Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на нём совершено шесть фолов в матче с «Оренбургом» (2:1).
- Полузащитник «Химок» Лукас Вера — три ключевые передачи в матче с «Рубином» (3:2).
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