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Жонатан Та и «Бавария» договорились о контракте с зарплатой € 14 млн в год — Санти Ауна

Жонатан Та и «Бавария» договорились о контракте с зарплатой € 14 млн в год — Санти Ауна
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Центральный защитник «Байера» Жонатан Та договорился о переходе в мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника футболист сборной Германии подпишет с действующими чемпионами Бундеслиги четырёхлетний контракт. Зарплата 29-летнего игрока составит € 14 млн за сезон. Напомним, контракт Та с «Байером» истекает 30 июня 2025 года и не будет продлён.

Таким образом, Жонатан Та пополнит состав «Баварии» на бесплатной основе, заключив соглашение в статусе свободного агента. Ранее интерес к защитнику приписывали «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и клубам итальянской Серии А.

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