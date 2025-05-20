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Стало известно, в каком футболисте «Ливерпуль» видит альтернативу Вирцу

Стало известно, в каком футболисте «Ливерпуль» видит альтернативу Вирцу
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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Хави Симонсу, в котором видит альтернативу хавбеку «Байера» Флориану Вирцу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы могут столкнуться с трудностями при приобретении игрока леверкузенского клуба ввиду его высокой стоимости, а также конкуренции со стороны «Баварии». Подчёркивается, что «быки» готовы расстаться с Симонсом за сумму в € 60 млн. Сам полузащитник также испытывает желание перейти в «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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