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Эвра обратился к игрокам «МЮ» перед финалом Лиги Европы, он не приедет из-за смерти сестры

Эвра обратился к игрокам «МЮ» перед финалом Лиги Европы, он не приедет из-за смерти сестры
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра записал видеообращение к футболистам клуба перед финальным матчем Лиги Европы УЕФА с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт в среду, 21 мая, в Бильбао.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Привет, ребята! Я должен был приехать в Бильбао и выказать поддержку, поделиться позитивной энергией. Но, к сожалению, я должен поехать в Париж на похороны своей сестры в день финала. Ей было 56, она боролась с раком 20 лет. Стойко сражалась.

И вот чего я хочу от вас, парни, завтра — просто сражайтесь. Пролейте кровь за эту футболку, за болельщиков, за персонал, за людей в Манчестере, за болельщиков по всему миру. Никаких оправданий. Это ваша обязанность завтра. Переживаю за вашего тренера Аморима, которого я поддерживаю и в которого верю, побеждаете ли вы или проигрываете.

Выложитесь, парни. Это будет топ-матч. «Тоттенхэму» тоже есть что терять. Они рядом в таблице АПЛ, не выигрывали трофеи. Это огромный шанс для них. Но нет никаких оправданий, мы «Ман Юнайтед». Многих ли фанатов вы знаете, которые путешествуют по миру и верят, знают, что они будут праздновать после матча? Потому что они верят в вас, парни. Несмотря ни на что.

Потому что мы можем сделать это, мы можем сделать это, парни. Как я сказал, пролейте кровь за эту футболку, историю. Подумайте о людях, ваших семьях, о чём бы то ни было. Нет другого пути, кроме победы. Не думайте о себе. Это отбор в Лигу чемпионов. Так что мы даже готовим будущее на следующий год. Так что, ребята, знайте, я буду далеко, но я рассчитываю на вас. Вперёд, «Юнайтед»! — сказал Эвра в видеообращении.

Посмотреть видеообращение Эвра можно в телеграм-канале «Чемпионата».

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Амориму — быть! «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» и заберёт Лигу Европы
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