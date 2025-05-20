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«ПСЖ» будет транслировать финал Лиги чемпионов на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» будет транслировать финал Лиги чемпионов на «Парк де Пренс»
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«Пари Сен-Жермен» организует прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов с «Интером». Встречу покажут на домашнем стадионе действующих чемпионов Франции «Парк де Пренс», сообщает официальный сайт парижского клуба.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен». Для тех поклонников команды, которые не смогут прилететь в Германию, парижане организуют прямую трансляцию встречи на больших экранах. Помимо этого, клуб обеспечит доступное питание и ряд тематических мероприятий.

Владельцы абонементов на матчи «Пари Сен-Жермен» получат приоритетный доступ и льготную цену на билеты на это мероприятие — от € 10. Затем «ПСЖ» откроет доступ членам своей программы лояльности MyParis, а после этого и для широкой публики при наличии свободных мест.

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