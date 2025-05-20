«ПСЖ» будет транслировать финал Лиги чемпионов на «Парк де Пренс»

«Пари Сен-Жермен» организует прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов с «Интером». Встречу покажут на домашнем стадионе действующих чемпионов Франции «Парк де Пренс», сообщает официальный сайт парижского клуба.

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен». Для тех поклонников команды, которые не смогут прилететь в Германию, парижане организуют прямую трансляцию встречи на больших экранах. Помимо этого, клуб обеспечит доступное питание и ряд тематических мероприятий.

Владельцы абонементов на матчи «Пари Сен-Жермен» получат приоритетный доступ и льготную цену на билеты на это мероприятие — от € 10. Затем «ПСЖ» откроет доступ членам своей программы лояльности MyParis, а после этого и для широкой публики при наличии свободных мест.