«Барселона» продлит контракт с Рафиньей до 2028 года — Романо

«Барселона» договорилась с нападающим Рафиньей о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Новое трудовое соглашение с 28-летним футболистом будет рассчитано до июня 2028 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский вингер подпишет контракт после главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика, который заключит новое трудовое соглашение в среду, 21 мая.

Рафинья выступает в составе каталонского клуба с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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