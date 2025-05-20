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Президент «Атлетико» остроумно отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Альваресу

Президент «Атлетико» остроумно отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Альваресу
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо остроумно ответил на вопрос о предполагаемом интересе «Барселоны» к нападающему «матрасников» Хулиану Альваресу.

«[Жоану] Лапорте (президенту каталонского клуба. — Прим. «Чемпионата») нравится Хулиан Альварес? А мне нравится Ламин Ямаль (нападающий «блауграны». — Прим. «Чемпионата»). Наши вкусы определённо схожи», — сказал Сересо в интервью для телеканала TV3.

Помимо этого, глава мадридского клуба отметил, что аргентинский футболист рад выступать за «Атлетико».

В 53 матчах нынешнего клубного сезона Хулиан Альварес забил 29 голов и отдал шесть голевых передач.

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