Президент «Атлетико» остроумно отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Альваресу

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо остроумно ответил на вопрос о предполагаемом интересе «Барселоны» к нападающему «матрасников» Хулиану Альваресу.
«[Жоану] Лапорте (президенту каталонского клуба. — Прим. «Чемпионата») нравится Хулиан Альварес? А мне нравится Ламин Ямаль (нападающий «блауграны». — Прим. «Чемпионата»). Наши вкусы определённо схожи», — сказал Сересо в интервью для телеканала TV3.
Помимо этого, глава мадридского клуба отметил, что аргентинский футболист рад выступать за «Атлетико».
В 53 матчах нынешнего клубного сезона Хулиан Альварес забил 29 голов и отдал шесть голевых передач.