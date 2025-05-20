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Аршавин: мой сын — спартаковец до мозга костей. Переход в «Зенит» — закрытый вопрос

Аршавин: мой сын — спартаковец до мозга костей. Переход в «Зенит» — закрытый вопрос
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, чем обусловлено, что его 12-летний сын Арсений занимается в системе «Спартака».

— На последний матч Дзюбу вывел его сын, который занимается в академии «Динамо». Ваш сын играет в «Спартаке». Как так выходит?
— Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я всех своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один (смеётся).

— Переход вашего сына в «Зенит» — закрытый вопрос?
— Да. Он спартаковец до мозга костей, — приводит слова Аршавина Sport24.

Бывший нападающий выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

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