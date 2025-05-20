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Родри впервые после травмы попал в заявку «Манчестер Сити»

Родри впервые после травмы попал в заявку «Манчестер Сити»
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Испанский полузащитник Родри попал в заявку «Манчестер Сити» впервые после разрыва крестообразных связок колена. Футболист имеет шансы выйти на поле в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», он начнёт встречу на скамейке запасных.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
1 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'    

Напомним, Родри получил повреждение 22 сентября 2024 года в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).

Хавбек выступает за «горожан» с 2019 года, в нынешней кампании на его счету два матча в АПЛ и одна игра в Лиге чемпионов.

С английским клубом Родри четыре раза стал чемпионом страны, дважды взял Кубок лиги, по разу завоевал национальный Кубок и Суперкубок, а также выиграл Лигу чемпионов. Помимо этого, в активе испанца победа в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. В прошлом году хавбек также выиграл «Золотой мяч».

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