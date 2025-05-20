Стала известна причина, препятствующая переходу Каррераса в «Реал»

Переход левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса в мадридский «Реал» осложняется наличием у «Манчестер Юнайтед» права на обратный выкуп футболиста, который перешёл в португальский клуб из английского летом 2024 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» уже достигли устного соглашения с испанским футболистом. Также в «Реале» понимают, что у них не возникнет проблем с «Бенфикой», поскольку «Королевский клуб» готов выплатить € 50 млн за досрочное расторжение контракта.

Однако необходимо урегулировать вопрос с наличием у «красных дьяволов» опции обратного выкупа Каррераса, которая будет действовать до 31 декабря. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» не намерен обсуждать этот момент до финала Лиги Европы (21 мая). Вероятно, манкунианцы потребуют денежную компенсацию за переход защитника в «Реал».

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