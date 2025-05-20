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Два футболиста из РПЛ вызваны в сборную Сербии на матчи отбора к ЧМ-2026

Два футболиста из РПЛ вызваны в сборную Сербии на матчи отбора к ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил расширенный список игроков, которые примут участие в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В состав были включены защитники Срджан Бабич из «Спартака» и Страхиня Эракович из «Зенита». Полный список футболистов был опубликован пресс-службой сборной Сербии.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав сборной Сербии на матчи отбора к ЧМ-2026 с Албанией и Андоррой:

Вратари: Предраг Райкович («Аль-Иттихад»), Джордже Петрович («Страсбург»), Александр Йованович («Партизан»), Драган Рошич («Войводина»).

Защитники: Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Страхиня Павлович («Милан»), Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»), Неманья Стоич («Маккаби» Тель-Авив), Ян-Карло Симич («Андерлехт»), Алекса Терзич («Ред Булл Зальцбург»), Коста Неделькович («РБ Лейпциг»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Иван Илич («Торино»), Лазар Самарджич («Аталанта»), Александр Катай («Црвена Звезда»), Урош Рачич («Брага»), Стефан Митрович («Лёвен»), Мирко Топик («Фамаликан»), Андрия Максимович («Црвена Звезда»), Петар Станич (ТСЦ), Милутин Видосавлевич («Раднички»).

Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Никола Штулич («Шарлеруа»).

Напомним, 7 июня национальная команда Сербии сыграет на выезде со сборной Албании, а 10 июня дома примет Андорру.

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