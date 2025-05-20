Мбаппе — третий игрок по голам в дебютном сезоне Ла Лиги, первый — Роналдо с 34 мячами

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с 29 мячами является третьим футболистом по количеству голов в дебютном сезоне в испанской Ла Лиге. Его опережают Роналдо («Барселона»), поразивший ворота соперников 34 раза в сезоне-1996/1997, и Ромарио («Барселона») с 30 голами в сезоне-1993/1994. При этом французский игрок делит третье место с Бебето («Депортиво»), который также отметился 29 мячами в сезоне-1992/1993. Об этом сообщает Opta.

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: