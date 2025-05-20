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Гасперини высказался о будущем «Аталанты» на фоне слухов о своём уходе из клуба

Гасперини высказался о будущем «Аталанты» на фоне слухов о своём уходе из клуба
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о переговорах с клубом о новом контракте, а также оценил перспективы команды в будущем сезоне.

«У меня контракт с «Аталантой». В прошлом году было то же самое — продление было подписано в августе, после того как сезон уже начался. Между мной и «Аталантой» такая гармония, что никогда не возникнет никаких проблем, но, опять же, футбол непредсказуем.

Честно говоря, в отличие от предыдущих лет, я чувствую, что повторить то, что сделала «Аталанта», будет нелегко. Это меня беспокоит — не факт, что мы сможем повторить достижения текущего сезона. Как можно скорее нам нужно будет оценить, какие есть варианты для будущего команды. Это был действительно тяжёлый сезон», — заявил Гасперини в интервью Sky Sport Italia.

За тур до конца чемпионата Италии «Аталанта» обеспечила себе третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды из Бергамо 74 очка в 37 матчах. Отрыв от занимающего четвёртую строчку «Ювентуса» составляет семь очков. Таким образом, «Аталанта» завоевала право на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. Ранее в СМИ сообщалось, что Гасперини может покинуть клуб из Бергамо, а в его услугах заинтересован ряд команд Серии А.

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