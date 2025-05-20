Каллум Уилсон высказался о возможном уходе из «Ньюкасла»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Каллум Уилсон дал комментарий на тему ухода из своего нынешнего клуба. Футболист не сыграл в том количестве матчей, которого бы хватило для автоматического продления контракта с «сороками».

«Мне комфортно. В финансовом плане, к счастью, я стабилен, проблем нет. Знаю, что по-прежнему способен кормить семью.

Знаю себе цену и до сих пор голоден до игры. Понимаю, что Алекс [Исак] забивает голы, но всё равно с досадой вижу состав команды, если я не в старте. Это позволяет мне понять, что я ещё не готов уйти из футбола.

Я бы хотел покинуть футбол до того, как он покинет меня, ни за что не позволю травме себя остановить. Нахожусь в оптимальной форме уже на протяжении четырёх с половиной месяцев, но и отыграл я только 250-300 минут, что огорчает, ведь не хочется, чтобы последние годы карьеры просто прошли мимо. Особенно когда трудился на протяжении всего пути.

Это новая ситуация для меня, но я просто наслаждаюсь жизнью и футболом, играю с улыбкой. А там — будь что будет», — сказал Уилсон в интервью для The High Performance Podcast.