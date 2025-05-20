«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» представили прощальный баннер для Де Брёйне
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Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер, посвящённый полузащитнику Кевину Де Брёйне, в преддверии матча 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Эта игра станет последней для 33-летнего футболиста на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14' 2:0 Б. Силва – 38' 3:0 Гонсалес – 89'
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'
«Король Кев», — написано на баннере болельщиков «Манчестер Сити».
Де Брёйне выступает в составе манкунианцев с 2015 года. За этот период он принял участие в 420 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.
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Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»:
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