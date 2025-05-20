«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» представили прощальный баннер для Де Брёйне

Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер, посвящённый полузащитнику Кевину Де Брёйне, в преддверии матча 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Эта игра станет последней для 33-летнего футболиста на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.

«Король Кев», — написано на баннере болельщиков «Манчестер Сити».

Де Брёйне выступает в составе манкунианцев с 2015 года. За этот период он принял участие в 420 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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