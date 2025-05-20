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«Арсенал» и «Челси» могут побороться за вингера сборной Англии стоимостью £ 80 млн — inews

«Арсенал» и «Челси» могут побороться за вингера сборной Англии стоимостью £ 80 млн — inews
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Лондонские «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к крайнему нападающему сборной Англии и «Ньюкасла» Энтони Гордону. Об этом сообщает inews.

По информации источника, «сороки» готовы продать 24-летнего вингера, если поступит устраивающее их предложение. «Ньюкасл» оценивает Гордона в £ 80 млн (€ 95 млн).

Нападающий выступает в составе «сорок» с января 2023 года. В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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